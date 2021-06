Italia - Austria, Cucchi avverte: "Le partite sono facili se sai farcele diventare"

Questa sera l'Italia sfiderà l'Austria negli ottavi di finale di Euro 2020. La sfida, proprio perché sulla carta agevole, presenta molte insidie per i ragazzi di Mancini. Anche Ricardo Cucchi ha voluto tenere alta l'attenzione per il match: "L'Austria è per la prima volta nella fase ad eliminazione dai mondiali del 54. Ha giocatori di esperienza che giocano in tutta Europa", ha scritto su Twitter, aggiungendo: "Alaba è stato acquistato dal Real Madrid. Le partite sono facili solo se sai farle diventare facili".