Italia, Biasin esalta Velasco: "La chiusura di un cerchio..."

© foto di Federico De Luca

Trionfo azzurro nel volley femminile alle Olimpiadi di Parigi. La nazionale italiana strapazza in finale gli USA e conquista la medaglia d'oro, la prima della sua storia ai giochi olimpici, trascinata da un leader indiscusso in panchina come Julio Velasco. L'ex dirigente biancoceleste aggiunge al suo già ricco palmares anche la medaglia più luccicante delle Olimpiadi. Il giornalista Fabrizio Biasin lo esalta così sui social: "La perfetta chiusura del cerchio: quest’uomo ha vinto tutto. Julio Velsaco, leggenda".