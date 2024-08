Volley Femminile, trionfo azzurro a Parigi: Velasco riscrive la storia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima medaglia d'oro alle Olimpiadi nella storia del volley italiano. E' trionfo azzurro nel pomeriggio di Parigi. La nazionale femminile strapazza in finale gli Stati Uniti e sale sul tetto del mondo. Una partita dominata in lungo e in largo da Velasco e le sue ragazze che la chiudono in 3 set (25-18, 25-20, 25-17). L'ex dirigente di Lazio e Inter riscrive la storia della pallavolo italiana. Dopo l'argento ad Atlanta 1996 con la maschile, conquista anche la medaglia più ambita con la femminile. L'11 agosto 2024 è una data destinata a restare nella storia dello sport del nostro Paese