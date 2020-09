Italia - Bosnia, le pagelle dei quotidiani: Acerbi e Immobile non convincono

Insufficienti, secondo i due quotidiani sportivi, le prestazioni di Acerbi e Immobile. I due calciatori della Lazio, prestati ieri alla Nazionale di Mancini per la sfida contro la Bosnia (terminata in pareggio 1-1 ndr.) non hanno convinto e sono apparsi un po' sotto tono e lontani dalla miglior forma fisica. E' pur vero che l'attaccante partenopeo ha giocato solo l'ultimo quarto d'ora (Mancini gli ha preferito Belotti dall'inizio), durante il quale ha praticamente corso a vuoto. Acerbi in difficoltà in qualche occasione, ma tutto sommato è stato protagonista di una gara senza gravi errori. Incide sulla sua pagella il risultato finale che non accontanta l'Italia.

GAZZETTA DELLO SPORT:

Donnarumma 6.5, Florenzi 6, Bonucci 6, Acerbi 5.5, Biraghi 5.5, Lo.Pellegrini 5.5, Sensi 6.5, Barella 6.5, Chiesa 5.5, Insigne 6.5, Zaniolo 5.5, Belotti 5, Immobile 5.5, Kean s.v. Mancini 6

CORRIERE DELLO SPORT:

Donnarumma 5.5, Florenzi 6, Bonucci 5.5, Acerbi 5.5, Biraghi 6, Lo.Pellegrini 5, Sensi 6, Barella 6.5, Chiesa 6, Insigne 6.5, Zaniolo 5.5, Belotti 5, Immobile 5.5, Kean s.v. Mancini 6

