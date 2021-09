Italia - Bulgaria, le probabili formazioni: Immobile e Acerbi titolari

L'Italia riparte da Wembley. Mentre tutti abbiamo ancora negli occhi la vittoria contro l'Inghilterra e il trionfo all'Europeo dello scorso 11 luglio, la squadra di Mancini torna in campo nel gruppo C per le qualificazioni mondiali per Qatar 2022. A Firenze l'avversario sarà la Bulgaria, già battuta a marzo 2-0 a Sofia, con l'obiettivo di allungare in classifica sulla Svizzera: al momento azzurri a quota 9 punti (in 3 partite), Svizzera 6 (in 2 partite), staccate Irlanda del Nord, Bulgaria (1 punto) e Lituania (0). La capolista va diretta in Qatar, la seconda classificata va agli spareggi con tutti i rischi del caso (che l'Italia conosce sulla sua pelle dopo il 2017).

IMMOBILE E ACERBI - Per quanto riguarda le scelte di formazione, dieci undicesimi saranno gli stessi che iniziarono la finale dell'Europeo. Immobile guiderà l'attacco e l'unica variazione riguarda Acerbi al posto di Chiellini, al fianco di Bonucci. Entrambi i giocatori della Lazio partiranno quindi dal 1' in questa prima di tre partite fondamentali per la qualificazione al Mondiale. Le altre saranno contro la Svizzera (5 settembre a Basilea) e la Lituania (8 settembre a Reggio Emilia).

Probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. C.t. Mancini.

Bulgaria (3-5-2): Naumov; Turitsov, Antov, Bozhikov; Karagaren, Chochev, Kostadinov, Vitanov, Nedelev; Delev, D. Iliev. C.t. Petrov.

Arbitro: Gozubuyuk (Olanda).

