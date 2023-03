Italia, Cagni eccede: "Romagnoli non ha personalità”. Poi su Zaccagni…

TUTTOmercatoWEB.com

La sconfitta dell’Italia nel match contro l’Inghilterra ha alimentato ancor di più le critiche nei confronti del ct Mancini, già sul banco degli imputati per le scelte fatte a proposito dei convocati. L’esclusione di Zaccagni ha lasciato tutti perplessi, incluso Gigi Cagni che l’ha commentata così ai microfoni di TMW: "Perché no Zaccagni? Non lo capisco neanche io. Noi costruiamo giocatori che vivono nel loro habitat, non hanno personalità. È una questione generazionale”. A proposito di Romagnoli invece, finalmente ritornato in azzurro, il tecnico si è espresso in modo abbastanza severo: “Mancini non può dire che dietro sono tutti scarsi. Lo sta dicendo, ma nessuno capisce che siamo scarsi. Romagnoli? Al Milan non l'ha mai vista, quest'anno sta facendo qualcosa di diverso come doveva fare anni fa, ma non ha la personalità del ruolo e non ce l'avrà mai. Non ha la personalità del ruolo, non sa comandare la difesa. Non abbiamo gli uomini, le qualità”.

MANCINI - “La colpa è del calcio italiano. Abbiamo fatto 6-7 anni di tiki-taka e prendere giocatori straniere perché costavano meno. Abbiamo una Nazionale che è questa, questi sono i giocatori italiani migliori che abbiamo. Non abbiamo un centravanti ed è colpa dell'allenatore. Poi magari avrà colpe sulla tattica, ma è colpa del calcio italiano. Non costruiamo nulla, dalla base. Questo è il finale di una costruzione sbagliata. Non facciamo niente di serio. Contro l'Inghilterra e altri non possiamo reggere. Fisicamente ci sovrastano, noi abbiamo vinto l'Europeo perché ci hanno sottovalutato e noi andavamo a 200 all'ora".

