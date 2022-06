Italia, cambia il logo della Nazionale: ecco come dovrebbe essere - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Nazionale italiana cambia pelle. Gli Azzurri stanno affrontando l'inizio di un nuovo corso dopo la non partecipazione ai prossimi Mondiali in Qatar. Cambiato lo sponsor tecnico (da Puma ad Adidas), è stato deciso di rinnovare anche il logo. Quello della Federazione ha già subito il restyle. Secondo le anticipazioni pubblicate da Footy Headlines, sito specializzato augli aspetti grafici del calcio, il nuovo stemma non avrebbe più i bordi in oro, le stelle sarebbero blu e la forma sarebbe più lineare.