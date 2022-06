Italia, Chiellini: "Spero che tutti stiano vicino alla squadra. California? Vediamo"

Fonte: Rai Sport

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorgio Chiellini ha chiuso il suo percorso con la Nazionale con una sconfitta. La Finalissima è stata vinta dall'Argentina per 0-3, ma di fronte alla monumentale carriera del capitano il risultato passa in secondo piano. Al termine del match il difensore dell'Italia ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Sapevamo sarebbe stata difficile. Avevamo la speranza di vincere, ma questo non cancella quanto fatto. Ci aspetta un periodo difficile, spero che tutti stiano vicino a questa squadra. Loro vengono da una serie di risultati come noi un anno fa. Bisogna star vicino alla squadra, sarà un periodo difficile, delle batoste da prendere che serviranno per crescere. Abbiamo sbagliato tanto, loro sono più forti".

IL DIFENSORE DEL FUTURO - "Il difensore del futuro? Deve avere la voglia di migliorarsi sempre. Io sono riuscito a smussare tanti miei angoli, mi sono evoluto e sono arrivato fin qui. Mi auguro non si perda la voglia di difendere stando attaccati all'uomo".

FUTURO - "Se vado in California? Vediamo. Intanto torno a Torino, mi faccio un po' di vacanze e passerò anche a Livorno".