Italia, Corradi: "Immobile fa fatica a giocare da solo al centro dell'attacco"

L'Italia di Mancini aspetta la Bosnia per la quarta gara del Girone J di qualificazione a Euro 2020. Tra le maglie ancora in sospeso per la sfida di martedì sera c'è quella del centravanti titolare. In lizza anche l'attaccante della Lazio Ciro Immobile, che però l'ex biancoceleste Bernardo Corradi, intervenuto ai microfoni di Italia Uno, non reputa favorito: "Mancini ha a disposizione varie soluzioni per quanto riguarda il centravanti. Pavoletti è quello più strutturato dal punto di vista fisico, ma parte un po' più indietro rispetto agli altri. Immobile è l'attaccante più mobile, ma fa un po' di fatica a giocare da solo al centro dell'attacco. Belotti è sicuramente quello più adatto per caratteristiche".

