Italia, dalla vittoria dell'Europeo al... salumiere: Mancini si gode le vacanze - FT

Come se non fosse successo niente, come se fosse una persona qualsiasi in questo momento per gli italiani. Roberto Mancini si gode le vacanze nella sua Jesi, dove ha raggiunto la madre e il padre. Il ct della Nazionale, dopo la splendida cavalcata di Euro 2020, si prende un po'di meritato riposo. Il mister è passato da riportare in Italia una coppa che mancava da 53 anni alla coppa come insaccato. Mancio infatti è stato immortalato mentre faceva la fila dal salumiere nell'anconetano. Dopo aver fatto gioire un'intera Nazione, Mancini si delizia con i suoi prodotti tipici. Di seguito la foto del ct in coda.

Domenica scorsa vinceva #Euro2020 con l'#Italia

Ieri era in fila dal panettiere e scherzava con i clienti#Mancini campione di... normalità https://t.co/do0UyBREws pic.twitter.com/Z7C0tgv6j5 — Sport Fair (@Sport_Fair) July 17, 2021