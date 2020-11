Italia - Estonia, le probabili formazioni: Lasagna e Grifo dal 1'

Tutto pronto per la sfida amichevole di questa sera fra l'Italia e l'Estonia, che andrà in scena allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Per la Nazionale di Roberto Mancini (assente dopo la positività riscontrata al Covid, verrà sostituito da Evani), sarà il terzultimo impegno dell'anno, prima delle sfide contro Polonia e Bosnia (15 e 18 novembre) che chiuderanno la fase a gironi della Nations League. Tra polemiche e giocatori bloccati dalle ASL, in campo scenderà una formazione nuova e inedita. Per i tre impegni, dunque, il ct dovrà contare su un numero ridotto rispetto ai 41 convocati nella scorsa settimana. L'obiettivo rimane quello di trovare i meccanismi giusti in vista del prossimo anno e tentare di agganciare la Polonia al primo posto, valido per la final four della Uefa Nations League.

Le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Sirigu; Calabria, Ferrari, Bastoni, Luca Pellegrini; Gagliardini, Tonali, Locatelli; Orsolini, Lasagna, Grifo. A disposizione: Meret, Cragno, Donnarumma G., Emerson, Di Lorenzo, Bonucci, Florenzi, Pessina, Soriano, Zaccagni, Jorginho, Bernardeschi, El Shaarawy, Belotti, Pellegri, Berardi, Chiesa, Insigne, Kean. All. Alberico Evani

Estonia (4-4-1-1): Hein, Teniste, Baranov, Kuusk, Pikk; Liivak, Miller, Kreida, Tunjov; Vassiljev; Lepik. A disposizione: Meerits, Igonen, Mets, Tamm, Lilander, Purg, Jarvelaid, Zenjov, Marin, Ainsalu, Sorga, Tur. All. Voolaid