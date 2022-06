Italia-Germania, le probabili formazioni: Acerbi titolare

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la disastrosa sconfitta nella Finalissima con l'Argentina, l'Italia torna in campo sabato sera in un match ricco di storia e di prestigio contro la Germania. In palio ci sono i primi tre punti della fase a gironi di Nations League. Il fischio d'inizio del match è in programma alle 20:45 sotto ai riflettori del Dall'Ara di Bologna. Tanti cambi per Mancini che rivoluziona la squadra vista a Wembley. Chance da titolare, in coppia con Bastoni, per Acerbi, unico laziale rimasto a disposizione del ct. Davanti spazio al tridente Politano-Pellegrini-Scamacca.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Frattesi, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini. Ct: Mancini

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Gundogan, Goretzka; Havertz, Muller, Sané; Werner. Ct: Flick