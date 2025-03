Italia - Germania, San Siro ricorderà Bruno Pizzul: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cresce l'attesa in vista della gara d'andata tra Italia e Germania che andrà in scena giovedì 20 marzo alle 20.45 in un San Siro pronto ad accogliere ben 55mila tifosi. Prima del fischio d'inizio del match ci sarà spazio anche per un ricordo speciale in onore di Bruno Pizzul, storico telecronista scomparso lo scorso 5 marzo.

Ad annunciarlo è lo stesso ct dell'Italia Spalletti in conferenza stampa: "Con la sua voce riusciva a portare dentro tutti quelli che erano a casa, riusciva a portarli nel rettangolo di gioco, a fargli vivere la partita in maniera molto più diretta, molto più vicino rispetto alle distanze effettive. Sapeva leggere benissimo la partita, da casa ci sembrava di avere a che fare con una squadra più forte grazie alla sua voce: era lui a dare volume, era l'attaccante che salta l'uomo dei telecronisti del suo tempo. Quando accelerava con la voce c'era sempre da aspettarsi qualcosa che poteva essere la soluzione per vincere la partita. È stata una perdita di quelle che ricorderemo per tutta la vita".