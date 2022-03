Italia, Gravina: "Non abbiamo paura, non stiamo tremando"

Fonte: Ansa.it

Poco più di tre giorni alla sfida del Renzo Barbera tra Italia e Macedonia del Nord. Match dal valore altissimo per gli azzurri di Mancini che ora non possono più sbagliare in vista dei prossimi Mondiali in Qatar. Anche il presidente della Figc Gabriele Gravina si è espresso sul tema: "Non abbiamo paura, non stiamo tremando. L'unica paura che abbiamo è quella della faziosità, di ciò che non possiamo vedere. Ma andiamo avanti a fronte alta e con decisione, perché il calcio italiano non può basare il proprio futuro su un gol fatto o sbagliato: dobbiamo abbandonare l'appiattimento sul presente, il futuro ci attende". Queste le sue parole, durante l'assemblea elettiva straordinaria della LND, riportate dall'Ansa.