Italia - Grecia, la diretta: dove vedere la partita in tv e in streaming

Non saranno azzurri, ma verdi, i ragazzi del ct Roberto Mancini che scenderanno sul prato - anch'esso verde - dello Stadio Olimpico di Roma. Italia - Grecia (sabato 12 ottobre, ore 20:45) è la settima partita del girone di qualificazione a Euro 2020. Una sfida potenzialmente decisiva, perché con una vittoria contro gli ellenici il matematico passaggio agli Europei sarebbe solo una formalità da sciogliere nei restanti 3 incontri (a meno di risultati clamorosamente favorevoli già in questo turno). Per chi non potrà recarsi all'Olimpico, dove sono attesi 50 mila spettatori, il match sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 e in streaming per tablet e smartphone sull'app di RaiPlay. Il servizio sarà raggiungibile anche da computer tramite il sito raiplay.it.

Pubblicato l'11/10 alle ore 09:00