Zeman: "Lazio troppo discontinua, Lotito poco ambizioso. E su Immobile..."

RASSEGNA STAMPA - "Il calcio italiano? Non mi diverte, guardo solo il Liverpool". Zdenek Zeman non si smentisce mai e sulle pagine de Il Messaggero si concede per una lunga intervista in cui analizza il nostro campionato. Il boemo indica l'Inter come la rivale principale della Juventus e l'unica che può impedire ai bianconeri l'ennesimo scudetto consecutivo, nonostante la squadra di Sarri sia comunque favorita. Barella, invece, è il migliore italiano, mentre la Nazionale di Mancini riceve complimenti. Diverso il discorso per la Lazio di Inzaghi. I biancocelesti, secondo Zeman, possono farcela a conquistare il quarto posto, ma sono troppo discontinui nonostante siano una squadra collaudata. I capitolini giocano un buon calcio, ma a tratti e questo spesso li fa incappare in ko inaspettati. L'ex tecnico delle aquile ha parlato anche della lite tra Immobile e Inzaghi durante Lazio - Parma. Il ceco conosce benissimo Ciro per averlo allenato ai tempi del Pescara e su di lui ha le idee chiare: "Io, se lui non zoppica, non lo levo mai. E' sempre lo stesso: generoso, lottatore e con i tempi giusti. E fa gol. E' capocannoniere, nonostante si sia già mangiato diverse reti". Infine, Zeman parla anche del presidente Lotito e della tifoseria biancoceleste, a cui non risparmia una frecciatina: "Ha poca ambizione, come del resto la tifoseria. Si accontentano. La Lazio, però, è Lotito". Il tecnico di Praga non le ha mai mandate a dire e, a 72 anni, non sembra essere minimamente cambiato.

