Italia, il resp. Ferretti: "Immobile arrivato in Nazionale già infortunato"

Nella sala stampa dell'Olimpico, insieme a Mancini e Bonucci, è presente alla vigilia di Italia-Svizzera anche il responsabile dell'area medica della Nazionale Italia Andrea Ferretti. Tante defezioni tra gli azzurri, da Kean a Spinazzola, passando per Verratti, Pellegrini, Zaniolo, Immobile e Chiellini. Ferretti è in sala stampa proprio per fare il punto su questi infortuni: "Per quanto riguarda Immobile, il giocatore si è presentato riferendo un colore al polpaccio che era insorto nella sua ultima gara. Come tutti gli altri giocatori arrivati in condizioni non perfette, c'è stato un giorno di attività di recupero in acqua e nessuno si è allenato. Trascorse le 36 ore canoniche abbiamo sottoposto Ciro e altri giocatori a una risonanza magnetica e quella di Immobile mostrava una sofferenza al soleo ed è stato ritenuto non recuperabile per le nostre partite, quindi è tornato in sede. Il fatto che non fossimo stati informati di questo evento può succedere nella concitazione del post-gara, ma questo non ha minimamente inciso sui nostri comportamenti. Nessun problema".