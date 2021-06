Italia, il volo da Wembley a Roma è sulle note di "Notti magiche" - VIDEO

Una serata memorabile quella di ieri per l'Italia di Roberto Mancini che ha staccato il pass per i quarti di finale dove incontrerà la vincente tra Belgio e Portogallo. Un match durissimo quello contro l'Austria di Page chiuso solo nei tempi supplementari grazie alle reti di Chiesa e Pessina. Nel volo di ritorno dall'Inghilterra all'Italia allora c'è spazio per dar sfogo alla felicità e ai festeggiamenti. Da Immobile a Florenzi tutti a cantare "Notti Magiche" che sono quelle che gli azzurri ci stanno facendo vivere in questo Europeo.

