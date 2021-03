Italia - Irlanda del Nord, le pagelle di Rai Sport: torna al gol Immobile

Iniziano con il piede giusto le qualificazioni ai Mondiali 2022 per l'Italia. Al Tardini gli azzurri battono 2-0 l'Irlanda del Nord grazie ai gol di Berardi e Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio ritrova la rete dopo una lunga astinenza con la Nazionale e Rai Sport, nelle sue pagelle post partita, gli assegna un 6,5. "Ha il merito di sbloccarsi ritrovando il gol in azzurro dopo quasi 2 anni ma spesso è impreciso finendo di sovente in fuorigioco" il commento a margine. Di seguito le pagelle complete.

LE PAGELLE DI RAI SPORT

Donnarumma 6,5; Florenzi 6, Bonucci 6, Chiellini 6, Emerson 5.5 (Spinazzola 6,5); Pellegrini 6, Locatelli 5,5, Verratti 6; Berardi 7, Immobile 6,5, Insigne 6,5.