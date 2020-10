Italia, Mancini: "Felice per l'inserimento dei nuovi. Caputo? Abbiamo tre ottime punte"

Roberto Mancini, al termine della sfida vinta dall'Italia per 6-0 contro la Moldavia, è intervenuto ai microfoni di Rai Uno. Il ct della Nazionale ha analizzato la gara, sottolineando le note positive della prestazione degli azzurri: "Tante cose interessanti. Abbiamo avuto qualche difficoltà nei primi 15 giorni, ma credo fosse abbastanza normale, anche per l'inserimento di tanti nuovi. La mentalità è buona, è quella giusta, una nota positiva anche il fatto di vedere molti giocatori nuovi. Giocatori del Sassuolo? Sono andati bene, tutti e tre. Caputo Dipenderà da lui, anche stasera si è mosso bene, i gol li fa, vediamo se continuerà così. Abbiamo tre centravanti molto bravi. Bisogna essere ottimisti nella vita, sempre. Questo è un momento in cui tutti dobbiamo esserlo, altrimenti non si vive più".

