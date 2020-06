Italia, Mancini: “Slittamento Europei un vantaggio. Sogno un percorso come l’Italia del ‘70”

Il ct dell'Italia Mancini, ospite della trasmissione "Porta a Porta" in onda su Rai1, ha parlato della nazionale in occasione dei 50 anni da quello storico 4 a 3 con la Germania: "Noi come l'Italia del '70? Magari. Quell'Italia è stata una grandissima Nazionale, io ero bambino: ricordo di averla vista nei giorni successivi. È stata una partita meravigliosa con dei giocatori stupendi: magari riuscissimo a fare quello che hanno fatto loro e arrivare in finale".

EUROPEI - "Lo slittamento ci può leggermente avvantaggiare per il fatto che abbiamo tanti ragazzi giovani. Un anno di esperienza internazionale ci può aiutare, abbiamo margini di crescita enormi”