Italia, Mancini sull'Under 21: "Non meritava di uscire dall'Europeo"

L'Italia Under 21 ha salutato ieri sera l'Europeo dopo il pareggio tra Romania e Francia. Di Biagio stamattina ha ufficializzato l'addio alla panchina su cui si era seduto nel 2013. Sull'eliminazione azzurra si è espresso su Twitter anche il ct Mancini: "L’Under21 di DiBiagio non meritava di uscire dall'Europeo Under 21. I ragazzi, i tecnici e i dirigenti hanno fatto un buon lavoro. La dura legge del calcio regala purtroppo anche delusioni e dalle delusioni si esce più forti di prima".

