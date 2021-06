Italia, Marchisio incensa Immobile: "È l'anima della squadra, regala sempre grandi prestazioni"

Secondo gol di Ciro Immobile in due partite di questo Europeo. L'attaccante della Lazio è stato esaltato anche da Claudio Marchisio nel post partita ai microfoni della Rai: "È l’anima della squadra, è caparbio e anche in una serata non semplice in cui ha sbagliato qualche gol alla fine lo ha trovato. In ogni caso ci mette sempre tanto e regala sempre grandi prestazioni".