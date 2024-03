Italia, Pellegrini: "Siamo davvero un bel gruppo, continuiamo a lavorare"

TUTTOmercatoWEB.com

L'autore del primo di due gol dell'Italia contro l'Ecuador Lorenzo Pellegrini ha commentato la vittoria degli azzurri ai microfoni di RaiSport. Queste le sue dichiarazioni sulla gara: "Io e Dimarco siamo arrivati sulla punizione e abbiamo parlato. Lui mi ha detto che voleva battere, alla fine poi però ho segnato io. Sono state due amichevoli di livello, diverse. Oggi siamo riusciti subito a sbloccarla ed è stato importante. Queste vittorie ci permettono di continuare il nostro percorso per lavorare e rimanere uniti come una grande famiglia. I tifosi in America rappresentano tanto per noi, ci sembrava di giocare in casa per come ci hanno accolto e sostenuto. Siamo contenti, è una bella iniezione di fiducia per il nostro entusiasmo. Dall'Europeo mi aspetto tanto da me stesso e dai miei compagni. Noi siamo veramente un bel gruppo fuori e dentro al campo, puntiamo a toglierci diverse soddisfazioni".