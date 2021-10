Italia-Spagna, Bonucci si scusa: “Sono arrabbiato, ma ci rialzeremo”

Una notte da dimenticare in fretta per Leonardo Bonucci che ha condannato l'Italia alla prima sconfitta dopo quasi tre anni di imbattibilità. Il difensore azzurro è stato espulso nel primo tempo del match contro la Spagna, valido per le semifinali di Nations League, per somma di ammonizioni e ha lasciato i suoi in inferiorità numerica per tutta la ripresa. Il centrale della Juventus si è scusato con i compagni e con i tifosi azzurri con un post su Instagram: "Sono più arrabbiato di voi. Prima di tutto con me stesso. Mi dispiace e chiedo scusa. Ma questa Italia si rialzerà e sarà più forte che mai”.