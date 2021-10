Italia - Spagna, il fratello di Immobile punge: "E adesso a chi diamo la colpa della sconfitta?" - FOTO

Prima sconfitta dopo quasi tre anni per la Nazionale di Roberto Mancini battuta dalla Spagna per 2-1. Ciro Immobile ha sostenuto i suoi compagni da casa e il primo ko arriva proprio in concomitanza con l'assenza del bomber della Lazio rimasto a Roma causa infortunio. Nonostante quindi il forfait di Immobile nessuno è riuscito in questa serata a fare meglio dell'attaccante, mai risparmiato da critiche ogni qual volta indossa la maglia azzurra. Per questo al triplice fischio il fratello del bomber con una punta polemica ha così postato su Instagram: "E ora? A chi diamo la colpa? Il capro espiatorio non c'è!".