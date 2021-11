Italia, stop Bernardeschi: da valutare in vista di Juventus-Lazio

Tegola in casa Juventus. Al termine di Irlanda del Nord-Italia, match valido per l'ultima giornata del girone di qualificazione ai Mondiali pareggiato 0-0 dagli Azzurri, Federico Bernardeschi ha accusato un fastidio fisico. Come riportato da Goal, dopo il fischio finale, l'esterno toscano ha riportato un problema a un adduttore. Non ci sono, al momento, ulteriori novità per il calciatore bianconero. Le sue condizioni, però, andranno valutate nelle prossime ore in vista del match che metterà di fronte la Juventus e la Lazio, in programma sabato ore 18 allo Stadio Olimpico.