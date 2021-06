Italia - Svizzera, le quote del match: Azzurri strafavoriti

Questa sera, ore 21, si accendono i riflettori allo Stadio Olimpico di Roma per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020. Dopo la bella vittoria con la Turchia, gli Azzurri se la vedranno con la Svizzera dell'ex Lazio Petkovic, reduce dal pareggio 1-1 con il Galles. L'Italia parte nettamente favorita. Secondo i Bookmakers, la vittoria di Immobile e compagni paga 1,60 la posta, il pareggio a 3,75 e la vittoria elvetica a 6,50. Interessante la quota del Goal (entrambe le squadre segnano) che paga 2,05, No Goal a 1,67. Quante reti ci saranno nel match? Over 2.5 a 2,20 mentre l'Under a 1,67. A questo punto, parola passa al campo.