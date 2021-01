Italia Under 21, il girone di qualificazione agli Europei 2023: ecco le avversarie

EUROPEI UNDER 21 - Svezia, Irlanda, Bosnia, Montenegro e Lussemburgo. Saranno queste le avversarie dell'Italia Under 21 delle qualificazioni agli Europei del 2023 che si terranno in Georgia e Romania. Gli azzurrini, in prima fascia insieme a Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, Danimarca Portogallo, Olanda e Croazia, sono stati inseriti nel gruppo F. I gironi si giocheranno da marzo 2021 a giugno 2022. Le nove vincitrici dei gruppi e la migliore seconda si qualificheranno alla fase finale. Le altre otto, invece, seconde si affronteranno a settembre 2022 negli spareggi per gli ultimi quattro posti in palio.