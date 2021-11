Italia, Zoff: "Fiducioso per il sorteggio, gli azzurri andranno al Mondiale"

Giornata importante quella di oggi per l'Italia di Roberto Mancini che conoscerà quella che sarà la sua avversaria nei play off di marzo validi per accedere al prossimo Mondiale in Qatar. Sul tema è intervenuto anche l'ex campione del Mondo Dino Zoff che ha detto la sua ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "L’Italia ha le carte in regola per andare al Mondiale. Certo, abbiamo sprecato due match point ma spero che a marzo le cose vadano diversamente, soprattutto con i rientri degli infortunati. Aspetto fiducioso il sorteggio di oggi".

Europa League, Lazio prima del girone se: tutti gli scenari

Hellas Verona, un calciatore positivo al Covid: il comunicato

TORNA ALLA HOMEPAGE