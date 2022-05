Jony, che flop allo Sporting Gijon: stagione già finita

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jony è volato in Spagna a gennaio, in prestito, per una “nuova” esperienza allo Sporting Gijon. Il periodo alla Lazio non gli ha riservato grandi soddisfazioni, anzi e il club spagnolo ha rappresentato per lui una grande opportunità di riscatto. Il ritorno alle origini è stato apprezzato moltissimo dai tifosi che gli hanno riservato un’accoglienza in grande stile. I presupposti per fare un buon percorso c’erano tutti, peccato per gli infortuni che hanno condizionato pesantemente il suo rendimento. L’ultimo, la lesione al polpaccio sinistro, sta causando diversi problemi all’ex biancoceleste rallentando notevolmente i tempi di recupero. Così come riporta La Voz de Asturias, la chance di una convocazione nelle ultime gare stagionali si fa sempre più sottile. L’esterno è ritornato ad allenarsi in gruppo solo da pochissimi giorni ma la situazione non convince i medici che temono una possibile ricaduta qualora dovesse essere impiegato in campo anche solo per mezz’ora. Restano col fiato sospeso Jony e lo Sporting, è fortemente in dubbio la sua presenza per il finale di stagione. Doveva essere un’esperienza positiva e si sta rivelando un calvario.

