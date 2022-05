Lazio, Mendieta: “Vi svelo la mia Top 11. Presenti due ex biancocelesti"

TUTTOmercatoWEB.com

Gaizka Mendieta ha vestito la maglia della Lazio per una sola stagione, non molto fortunata, prima di andare in prestito in diversi club spagnoli e inglesi. Nel corso della sua esperienza in giro per l’Europa ha avuto la possibilità di confrontarsi con tantissimi professionisti e, ai microfoni di FourFourTwo, ha stilato la sua Top 11 prendendo in considerazione i calciatori più forti con cui ha giocato. Tra questi, due ex biancocelesti: Alessandro Nesta e Simeone. Sul primo ha rivelato: “Alessandro ha sempre avuto standard davvero elevati. Era affidabile e ha giocato ai vertici per tanti anni con Lazio, Milan e in Nazionale. Anche con formazioni diverse. Non importava con quale club giocasse, vinceva sempre trofei. È un ragazzo brillante". Mentre sull’argentino ha detto: “Simeone è stato molto intelligente e ha permesso a me e agli altri centrocampisti di avere molta libertà. Avrei preferito di gran lunga averlo nella mia squadra piuttosto che in quella avversaria, questo è sicuro! Era un vincente, al cento per cento”. Di seguito la formazione

3-5-2: Iker Casillas; Roberto Ayala, Carles Puyol, Alessandro Nesta; Juninho, Guardiola, Pablo Aimar, Diego Simeone, Kily Gonzalez; Patrick Kluivert, Fernando Morientes. All.: Luis Aragones. A disp.: Stam, Hierro, Raul

