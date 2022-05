Lazio, il punto su Immobile: le condizioni dell’attaccante biancoceleste

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - In casa Lazio tengono banco le condizioni di Ciro Immobile uscito malconcio dal match con la Sampdoria. Il numero 17 ha la caviglia destra gonfia e dolorante così come confermato anche da mister Sarri, che a riguardo ha affermato: “Ha giocato con un piede e mezzo il secondo tempo contro i blucerchiati, è un highlander”. Come già capitato in altre circostanze, non ha chiesto il cambio nonostante non stesse benissimo. Al termine del match con i blucerchiati la caviglia sembrava una zampogna, già nella giornata di ieri si era sgonfiata di molto, anche se il dolore resta.

PROGRAMMA DI RECUPERO - Stando alla rassegna di Radiosei dovrebbe osservare un paio di giorni di riposo. Potrebbe tornare ad allenarsi direttamente sabato, il giorno prima della partenza per Torino. La situazione verrà monitorata costantemente per consentire al giocatore il pieno recupero. A differenza di altre circostanze l’attaccante di Torre Annunziata ha tutto il tempo per poter smaltire l’infortunio, anche perché non essendoci lesioni, con un po’ di accortezza può comunque giocare. Il tecnico e i compagni lo aspettano speranzosi. Dal canto suo il bomber oltre a voler trascinare i suoi verso la qualificazione in Europa League, vuole proseguire la sfida a distanza con Vlahovic per la vittoria della classifica marcatori. Al momento lo score recita 27 a 23 in favore del centravanti della Nazionale italiana, che non vuole lasciarsi sfuggire il quarto titolo di capocannoniere della sua straordinaria carriera.