Juventus, Galeone tesse le lodi di Milinkovic: "Servirebbe lui per lo Scudetto"

Sergej Milinkovic continua ad essere ammirato praticamente da chiunque. Il gigante serbo della Lazio ha ricevuto il gradimento di tanti club. L'alta cifra richiesta dai biancocelesti per lasciarlo partire fa capire bene quanto sia fondamentale per la squadra, ma è anche un importante ostacolo a un'eventuale cessione. Dunque, il "Sergente" continua a lavorare in biancoceleste ad Auronzo di Cadore, ricevendo corteggiamenti vari. Giovanni Galeone, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha parlato del mercato della Juventus, ritenendolo non ancora sufficiente per pensare alla vittoria dello Scudetto. Tutto cambierebbe se, invece, potesse arrivare Milinkovic alla corte di Allegri. "Pogba e Di Maria? Ottimo colpi. E se con Di Maria potesse giocare Milinkovic...".

