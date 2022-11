Juventus-Lazio, forfait Immobile: il commento social del capitano - FOTO

È la notizia dell'ultima ora, la più calda in casa Lazio. Ciro Immobile non partirà con la squadra per la trasferta di Torino. Al termine della rifinitura a Formello, il capitano della Lazio ha riportato un nuovo versamento alla coscia che ha fatto scattare l’allarme. Il miglior marcatore della storia del club è stato costretto ad alzare bandiera bianca e non sarà a disposizione di Sarri contro la Juventus. Grande rammarico per Ciro che non sarà in campo per l'ultimo impegno prima della sosta per i Mondiali in Qatar. Il 17 ha espresso il suo stato d'animo con una storia Instagram nella quale è presente un emoticon triste. Immobile farà il tifo da casa. Adesso, a maggior ragione, servirà una super Lazio allo Stadium.