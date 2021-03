Juventus - Lazio, Trevisani: “Non ho ancora visto il vero Lucas Leiva”

Al termine del match tra Juventus e Lazio, vinto 3-1 dai bianconeri, Riccardo Trevisani ha commentato la gara negli studi di Sky Sport. Queste le sue parole: "Il titolare quinto a sinistra della Lazio è inferiore a quello delle altre big del nostro campionato. Per quanto riguarda Lucas Leiva quest’anno sta mettendo in mostra diverse difficolta che non ha mai fatto vedere. Non ho mai visto il vero Luca Leiva in questa stagione. La Lazio ha fatto belle stagioni ad anni alterni. C’entrano sicuramente le coppe e il mercato, questa squadra andava rinforzata meglio".