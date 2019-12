Juventus, mattinata di lavoro: Szczesny a parte, Alex Sandro out

Seduta di scarico per la Juventus. Dopo la vittoria di ieri sera contro la Sampdoria, i bianconeri si sono ritrovati alla Continassa per una mattinata di lavoro divisa in due tronconi: defaticante per chi è sceso in campo a Marassi (praticamente almeno 9/11 della squadra che si vedrà in Supercoppa, ndr), partitella e possesso palla per il resto del gruppo. Ma le notizie più attese sarebbero dovute arrivare dall'infermeria, ed eccole qua. Szczesny è tornato ad allenarsi, ma non in gruppo. Per lui solo attività personalizzata tra palestra e campo, comunque un segno di come il polacco sia sulla via del recupero. Salvo ricadute o stop improvvisi, a Riyad sarà lui il titolare contro la Lazio. Diverso il discorso per Alex Sandro. Il terzino deve ancora effettuare gli esami strumentali, Sarri in conferenza stampa ha parlato di probabile affaticamento. Intanto il brasiliano quest'oggi ha effettuato una seduta fisioterapica: i dubbi sulla sua presenza restano. Domani previsto un altro allenamento mattutino, poi la Juve raggiungerà la Lazio in Arabia Saudita.

