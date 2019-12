Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “Il Real offrirà 105 mln per Milinkovic”

Sempre lui, solo lui. L'oggetto del desiderio dei top club europei da quando l'uomo ne ha memoria, più o meno. Sergej Milinkovic-Savic, al secolo Sergente, di professione centrocampista della Lazio. Tra fantomatici su e giù del valore affibbiato al suo cartellino, presunti accordi e prossimi addii, il serbo è rimasto sulla nave di Inzaghi anche dinnanzi a pretendenti di un certo livello. Che ora tornano all'attacco. Come riporta Don Balòn, in mezzo a Chelsea e Manchester United si starebbe inserendo anche il Real Madrid. Florentino Perez stravede per lui, e non esiterebbe a scaricare definitivamente l'altro tormentone chiamato Pogba. Stando alle indiscrezioni del portale spagnolo, il patron dei Blancos avrebbe pronta un'offerta da 105 milioni cash da presentare alla Lazio. Una cifra che farebbe impallidire molti, non Lotito. Che solo un paio di estati fa di proposte così ne ha rispedite al mittente diverse. Trattare con il presidente biancoceleste non è facile. Impossibile, invece, credere di farlo a gennaio. Ogni discorso va rimandato al prossimo giugno, e tutto va rimesso anche nelle mani di Sergej. Milinkovic l'ha ripetuto spesso: “Penso solo alla Lazio”. Punto, e a capo. Verso il prossimo obiettivo.

