Juventus, Sarri ottimista: “Oggi capiremo di Szczesny. Alex Sandro? Non sembra grave”

Una vittoria da tre punti e anche un pizzico di sfortuna. Nel finale del match contro la Sampdoria, infatti, la Juventus ha dovuto rinunciare anticipatamente ad Alex Sandro per un problema muscolare. L'infortunio del brasiliano si va ad aggiungere - oltre ai lungodegenti Chiellini e Khedira - a quello di Szczesny, aumentando di conseguenza i dubbi di Sarri in ottica Supercoppa. Ma il tecnico dei bianconeri si è detto cautamente ottimista in conferenza stampa. I due potrebbero recuperare per la Lazio: “Non so ancora come stia Alex Sandro, penso si tratti di un affaticamento. Valuteremo meglio domani (oggi, ndr) ma non sembra un infortunio serio. Se Szczesny può recuperare per la Supercoppa? Noi speriamo di sì perché ha una piccola elongazione al pettorale, muscolo che può guarire velocemente. L'allenamento di domani (oggi, ndr) dovrebbe essere decisivo per capire se lo avremo o meno contro la Lazio”.

