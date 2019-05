Juventus, Paratici: "Guardiola? Mai pensato a lui, abbiamo le idee chiare"

È la questione che tiene banco nelle ultime ore, in casa Juventus: chi rileverà il posto di Massimiliano Allegri? Tra i tanti nomi emersi per il candidato ideale, c'è anche quello di Simone Inzaghi. L'ipotesi Pep Guardiola aveva preso quota, ma Fabio Paratici (ds della Juventus) ai microfoni di Dazn ha smentito questa voce: "Noi abbiamo le idee chiare sul prossimo allenatore. Se stiamo aspettando la fine di tutte le competizioni? E’ giusto che sia così, per rispetto di tutti. Guardiola? Il nostro è un mondo strano, noi non ci abbiamo mai pensato anche perché è sotto contratto col City. Dybala? E’ un nostro calciatore, è forte, lo vogliamo tenere".

