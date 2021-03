Juventus, Pirlo "stuzzica" l'Inter: "Loro fortunati, noi in campo nonostante i contagiati"

Il rinvio di Inter - Sassuolo continua a essere al centro delle polemiche. Soprattutto perché la decisione presa dall'ASL di Milano dopo i casi di positività tra le fila dei nerazzurri non è stata presa in casi simili o peggiori che hanno riguardato altri club di A. Ne ha parlato Andrea Pirlo nella conferenza stampa alla vigilia del match col Benevento. L'allenatore della Juventus ha spiegato: "Direi che sono stati fortunati. Lo stop è arrivato in modo tale che possano continuare a lavorare con tutti i giocatori. Nessuno è partito per le nazionali. Sono situazioni diverse rispetto a quelle prese in passato. Ad esempio noi abbiamo giocato malgrado avevamo diversi giocatori contagiati".

