Juventus, Ronaldo: "Vittoria importante, abbiamo messo pressione alla Lazio"

La Juventus batte il Torino e conquista altri 3 punti. I bianconeri tornano a +7 dalla Lazio, in attesa del match di stasera dei biancocelesti contro il Milan. Al termine del match Cristiano Ronaldo si è espresso così ai microfoni di Sky: "Abbiamo affrontato una partita difficile oggi, avevo bisogno di fare gol. Il nostro obiettivo era vincere, abbiamo messo un po’ di pressione alla Lazio per farli sbagliare e perdere. Non è importante se segna Ronaldo o Dybala, l’importante è che la squadra sta molto bene e stiamo migliorando, c’è grande confidenza.