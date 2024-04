La famiglia e quell'aneddoto in ascensore: Genoa-Lazio è la partita di Rovella

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marassi, il ‘Ferraris’ e una sfida che non potrà mai essere come le altre. Per Nicolò Rovella il match contro il Genoa è sempre speciale. Un vero tuffo nei ricordi lì dove ha trascorso nove lunghi anni, crescendo come uomo e professionista. Ciò che lega Nicolò Rovella a Genova e al Genoa è - riporta calciomercato.com - un "patto di sangue", che coinvolge la famiglia. Sì, perché suo nonno era genovese e il centrocampista della Lazio rimarrà sempre legato al Grifone proprio nel suo ricordo. Inoltre, con la maglia rossoblù ha esordito tra i "grandi" in occasione di un match di Coppa Italia, contro l'Ascoli. E la sfida gli ricorda anche un particolare aneddoto.

Prima dell’appuntamento per la colazione, Rovella incontrò in ascensore due leader della squadra rossoblù, Criscito e Sturaro. I due chiesero al giovane centrocampista se fosse carico, con Nicolò ignaro dell’esordio da lì a poche ore. In quell’occasione, il classe 2001 non era ancora conoscenza della decisione di Thiago Motta. Dopo qualche ora, quella domanda fu molto più chiara.

Quella di questa sera non sarà certamente una sfida come le altre, ma Rovella - colpito dalla lazialità, che ha sottolineato spesso e volentieri - vorrà mostrare i passi in avanti fatti con la maglia biancoceleste. Di fronte a sé, la squadra che l'ha reso grande. Ma oggi a Marassi, non appena l'arbitro fischierà l'inizio, sarà battaglia.

