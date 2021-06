"La Lazionale", ecco la mostra di maglie e cimeli azzurri: si replica al Pantheon - VIDEO

"La Lazionale", si replica. Dopo i giorni di esposizione a Latina, la mostra traslocherà nel cuore di Roma, al Pantheon. In collaborazione con la stessa società biancoceleste, verranno esposti cimeli e maglie, pannelli espositivi con foto che ripercorreranno la storia della Nazionale. E non solo. Perché su alcuni schermi verranno proiettate le gesta e le vittorie degli azzurri. Dal 2 al 4 luglio, tutti i romani avranno la possibilità di fare un tuffo nel passato. E da Ciro Immobile, in campo ora con l'Italia di mister Mancini, tornare a Silvio Piola. L'idea di allestire la mostra l'ha avuta Agostino Lattuille, responsabile del sito www.maglielazio.it e membro del direttivo del Lazio Clan Latina. Lui stesso, intervenuto ai nostri microfoni, ci aveva dato qualche dettaglio in più sull'evento: "La mostra sarà per lo più incentrata sulle grandi imprese degli azzurri, quindi aperta a tutti, ma viste anche dall'ottiva del laziale e dei giocatori che hanno vestito le due maglie". Ulteriori informazioni verranno comunicate sui canali social del Clan Latina. Di seguito, un video con un'anticipazione della mostra:

