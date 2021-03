Lazio, 21 anni fa il poker di Inzaghi in Champions: il ricordo del club - VIDEO

Era il 14 marzo del 2000 e Simone Inzaghi entrava di diritto nella storia della Champions League. L'attuale allenatore biancoceleste riusciva a siglare quattro gol in una sfida, quella contro il Marsiglia, e valida per la seconda fase a gironi della competizione. Una vera impresa per l'ex attaccante, che fa suo il record appartenuto al solo Van Basten. In quella sfida, che terminò 5-1, il piacentino fallì anche un calcio di rigore, che avrebbe portato a cinque le marcature in una sola partita. A distanza di 21 anni da quel giorno speciale, il club ha pubblicato il ricordo sul proprio profilo Instagram: "Inzaghi. Inzaghi. Inzaghi. Inzaghi. Quattro gol in un match di Champions League".

