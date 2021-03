Juventus, Ronaldo: fallo killer su Cragno ma Calvarese lo grazia... - FOTO

La Juventus vince a Cagliari ma non senza polemiche. Il protagonista è Cristiano Ronaldo e l'arbitro Calvarese accusato di non aver estratto il rosso per il portoghese. CR7 infatti ha colpito in modo violento il portiere dei sardi Cragno al volto ed è stato solo ammonito. L'intervento è molto pericoloso e per fortuna ha solo ferito l'estremo difensore al quale sarebbe potuta andare decisamente peggio. La polemica è scoppiata sui social e anche il patron Giulini a fine gara ha detto la sua in merito ai microfoni di Sky Sport: "Ronaldo e l’espulsione mancata? Mi ha molto deluso, quella era un’espulsione netta e al 20esimo avrebbe cambiata la partita. Questo è un cartellino rosso, mette a forte rischio l’incolumità di Cragno”

