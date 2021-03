Lazio, la carica via social di Correa: "Continuiamo a lottare" - FOTO

La Lazio, dopo un periodo complicato e due sconfitte contro Bologna e Juventus, è tornata a vincere col Crotone all'Olimpico nell'anticipo della 27esima giornata di Serie A. A quarantotto ore di distanza dal successo biancoceleste, è arrivato il post di Joaquin Correa. L'argentino ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una sua foto in cui è in campo con la maglia della Lazio, per poi aggiungere: "Continuiamo a lottare".

