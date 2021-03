Serie A, il Parma mette ko la Roma. L'Inter batte il Torino di misura

Alle 15:00 di questa domenica di Serie A vanno in scena due partite: il Parma affronta la Roma, il Torino l'Inter. Per i giallorossi si mette subito male, perchè solo dopo 9 minuti passano i ducali: Man mette dentro per Mihaila, che è freddo e insacca di sinistro. Prova la Roma a rimettersi in carreggiata, ma il Parma riesce a soffrire e a gestire il risultato fino al termine della prima frazione. Nella ripresa episodio chiave: contrasto deciso di Ibanez in area, l'arbitro fischia il rigore. Dal dischetto non sbaglia Hernani, che porta i padroni di casa sul 2 a 0. Nonostante il forcing dei giallorossi, gli uomini di D'Aversa resistono e al triplice fischio possono festeggiare la vittoria per 2 a 0.

TORINO - INTER - Torino - Inter si rivela gara complicata nel primo tempo, con le due compagini intente a cercare spazi senza trovarli. Poche occasioni da gol, la più chiara è quella di Lyanco che colpisce il palo a botta sicura. La gara si sblocca nel secondo tempo, e si sblocca dal dischetto. Lukaku calcia con freddezza e batte Sirigu. Ma i granata reagiscono al 71': una serie di carambole in area di rigore, poi Sanabria trova la zampata vincente e riporta la gara sul pareggio. Nei minuti finali è però l'Inter a riportarsi avanti: cross morbido di Sanchez, colpo di testa vincente di Lautaro Martinez. Al triplice fischio, il risultato è di 2 a 1 per gli uomini di Conte.