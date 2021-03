Calcio:Roma; lesione polpaccio, Mkhitaryan fuori 3 settimane

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Altra pessima notizia per la Roma: Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina a esami strumentali a Villa Stuart (è arrivato in stampelle) che hanno evidenziato una lesione al polpaccio destro. Il calciatore sarà valutato giorno per giorno con le terapie già iniziate in questi giorni a Trigoria. L'armeno resterà fuori almeno 2-3 settimane. (ANSA).