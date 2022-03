Lazio, 26 calciatori utilizzati: Kamenovic unico senza presenze

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lazio, Inter, Udinese e Napoli sono le squadre che hanno utilizzato meno calciatori in questo campionato. I tre club hanno schierato 26 giocatori. In casa biancoceleste hanno trovato posto anche pedine che hanno poin salutato Formello come Escalante, Vavro e Muriqi. Di quelli attualmente alle dipendenze di Sarri, l'unico escluso è Dimitrije Kamenovic. Il giovane serbo è stato acquistato a gennaio del 2021, ma è arrivato la scorsa estate. Il difensore, però, è stato ritenuto troppo acerbo da Sarri che di fatto lo ha rimandato. Il giocatore, però, alla fine è stato tesserato a gennaio 2022 occupando l'ultimo slot da extracomunitario. Il mister biancoceleste non ha cambiato idea su di lui che non a caso, insieme ai giovani della Primavera aggregati, è l'unico a non aver disputato nemmeno un minuto in stagione.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE